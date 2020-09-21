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Как правильно подготовить сад и огород к зиме

Календарь осенних работ
Наталья ВЕСНИНА
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Календарь осенних работ. Фото: freepik.com

Календарь осенних работ. Фото: freepik.com

Чтобы ваши сад и огород в следующем сезоне порадовали вас отличным урожаем, осенью нужно правильно подготовиться. В ближайшее время нужно внести удобрения и минеральные комплексы, обработать сад от вредителей, сделать санитарную обрезку, заготовить грунт для рассады и провести многие другие необходимые работы.

Подробнее о календаре осенних работ, а также о правильном выборе саженцев, установлении системы полива и грамотной планировки загородного участка читайте в новом проекте "Идеи для загородного дома".