Как правильно подготовить сад и огород к зиме

Календарь осенних работ. Фото: freepik.com

Чтобы ваши сад и огород в следующем сезоне порадовали вас отличным урожаем, осенью нужно правильно подготовиться. В ближайшее время нужно внести удобрения и минеральные комплексы, обработать сад от вредителей, сделать санитарную обрезку, заготовить грунт для рассады и провести многие другие необходимые работы.

Подробнее о календаре осенних работ, а также о правильном выборе саженцев, установлении системы полива и грамотной планировки загородного участка читайте в новом проекте "Идеи для загородного дома".