200 лучших студентов получат стипендию от банка «Центр-инвест»

Открыт конкурс на «Умную стипендию» банка «Центр-инвест» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конкурс для лучших студентов стартовал в День знаний и продлится до 30 сентября включительно. Прием заявок проводится на сайте smartgrant.ru. Чтобы принять участие в первом этапе конкурса, необходимо выполнить простые условия:

- Пройти тест «Умная стипендия» на сайте Всеобуч.рф.

- Заполнить заявку на сайте стипендии smartgrant.ru с 1 по 30 сентября, представив свои успехи в учебе, науке, творчестве и предпринимательстве.

Второй тур конкурса стартует 15 октября и продлится до 31 октября 2020 года. На этом этапе участники должны будут опубликовать в своих социальных сетях видеоролик. В нем нужно рассказать о своих успехах, о своём персональном бренде и представить успешную бизнес-идею. Длина ролика всего 1 минута.

Конкурс «Умная стипендия» полностью диджитализирован и проходит на сайте smartgrant.ru и на площадке инстаграм-аккаунта @smart_grant.

В результате конкурсного отбора 200 лучших бакалавров, магистрантов и аспирантов получат стипендию в размере 40 тысяч рублей и возможность пройти стажировку в ведущей финансовой организации Юга России, банке «Центр-инвест», а также обучение у лучших специалистов Акселератора банка.

- Успех современного студента – это не только отличная успеваемость и активная научная работа. На первый план выходят softskills конкурсантов – умение сформировать персональный бренд и сгенерировать актуальную бизнес-идею. Тем самым, мы расширяем границы нашего конкурса для любых специальностей, – комментирует помощник Председателя правления по связям с общественностью банка «Центр-инвест» Наталья Владимировна Алябьева.

Конкурс «Умная стипендия» полностью диджитализирован Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 2003 года студенты крупнейших вузов получают стипендии от банка «Центр-инвест» и фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО». За 17 лет в стипендиальном конкурсе «Умная стипендия» приняли участие более 20 тысяч студентов, победу одержали 5200 человек.

Подробную информацию о стипендиальной программе можно уточнить на сайте smartgrant.ru и в группах в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм».

Вузы-партнеры стипендиальной программы: ЮФУ, ДГТУ, Южный университет ИУБиП, РостГМУ, РГЭУ «РИНХ», ЮРГПУ (НПИ), ЮРИУ РАНХиГС при президенте РФ, КубГАУ, КубГТУ, КубГУ, ВолГУ, ДонГАУ, РГУПС, ННГУ, НГПУи АГУ.

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