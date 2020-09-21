Несколько отделений сальской ЦРБ закрыли на карантин из-за коронавируса

Семь врачей больницы заболели COVID-19. Фото: www.salskcrb.ru.

Несколько отделений Центральной районной больницы закрыли на карантин. Об этом рассказали в региональном пресс-центре по мониторингу ситуации с COVID-19.

Семь врачей ЦРБ заразились коронавирусом. В итоге на карантин закрыли терапевтическое и ЛОР-отделения, а также родильный дом.

— Вопрос о закрытии больницы пока не стоит, — говорится в сообщении пресс-центра.

В Ростовской области зарегистрировано 20 240 случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции — 1,07. За весь период выздоровело 16 158 пациентов. Жертвами COVID-19 с начала пандемии стали 445 человек.

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