В Ростовской области 23-летний водитель ВАЗа врезался в грузовик: пострадали двое

Травмы получили водитель и пассажирка легковушки. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В станице Тацинской Ростовской области столкнулись легковушка и большегруза. Авария произошла 20 сентября около 13 часов на улице Пролетарской.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21144» выехал на встречную полосу. Здесь легковушка врезалась в грузовик «СКАНИА».

— В результате ДТП водитель ВАЗа и его 25-летняя пассажирка получили травмы. Они обратились за медицинской помощью в больницу, — прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.