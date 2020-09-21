Власти попросили ростовчан пересесть на велосипеды

Завтра многие ростовчане пересядут на велосипеды Фото: Иван МАКЕЕВ

Завтра, 22 сентября, в донской столице состоится акция «На работу на велосипеде». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Власти города просят ростовчан в этот день отказаться от машин и приехать на работу на двухколесном транспорте.

- Мероприятие показывает уровень модернизации города и его готовность к улучшениям в городской среде, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, в 2019 году акция прошла в 35 субъектах России, к мероприятию присоединились более 400 компаний, общее число сотрудников которых составляет более 1 миллиона человек.

Акция «На работу на велосипеде» проходит в России три раза в год. Она показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Это не велопарад, привязанный к определённому маршруту и времени, участники просто едут по своим делам. Чтобы мотивировать новичков поехать на работу на велосипеде впервые, организаторы акции и компании устраивают конкурсы и делают в городе «энергетические точки», партнёры акции предоставляют участникам скидки и бонусы.