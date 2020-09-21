Акция в поддержку врачей пройдет на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2020

В рамках FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2020 пройдет акция в поддержку врачей

В рамках FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2020 банк устраивает акцию в поддержку российских медработников и волонтеров, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Акция «Пожалуйста, дышите!» проходит в знак благодарности к тем, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения других.

- В этом году весь мир столкнулся с серьезным эпидемиологическим вызовом, и многие медработники оказались в буквальном смысле на передовой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, - отметил старший вице-президент банка ВТБ Виктор Лукьянов. - Совместная акция с медиагруппой «России сегодня» и АНО «Росгонки» в поддержку российских врачей и волонтеров стала символом сразу двух масштабных программ нашего банка: «Спортивной страны» и «Здоровой страны», в рамках которых мы вкладываемся в развитие высших спортивных достижений в России и в обеспечение доступных медицинских услуг по всей стране.

Так, гран-при 2020 пройдет с 24 по 27 сентября на Сочи Автодроме со зрителями на трибунах при обязательном соблюдении всех установленных санитарно-эпидемиологических нормативов. В соревнованиях Формулы 1 в составе команды «Альфа Таури» выступит российский гонщик. Перед стартом финальных заездов зрители на трибуне Даниила Квята (Т3) наденут футболки с надписью «Пожалуйста, дышите!». На футболках будет размещена карта России, составленная из портретов медицинских работников и волонтеров, которые сражаются с пандемией коронавирусной инфекции.

Также в рамках этого спортивного уикенда пройдут гонки поддержки «Формулы 2». Для зрителей в Олимпийском парке предусмотрена развлекательная программа: концерты Земфиры, Tesla Boy и Therr Maitz, выступления известных диджеев, Фестиваль драйва и моторов, а также другие яркие развлекательные события.

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За актуальными новостями и обновлениями в программе следите на официальном сайте Сочи Автодрома.

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