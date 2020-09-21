Забор вокруг ростовской школы украсили сосисками

Неизвестный украсил школьный забор сосисками. Фото: социальные сети

В городском паблике появилась информация о странном перфомансе. Как рассказали жители Ростова-на-Дону, неизвестные нанизали на школьную ограду килограмм сосисок. Эту информацию подписчик сопроводил фотофактом.

- Заметил очень странную картину на Карла Маркса. На заборе школы №13 кто-то приговорил к казни десятки сосисок. Не пойму, что это, - баловство или современное искусство, - написал ростовчанин в социальной сети.

Под постом разразилась бурная дискуссия.

- Видимо, это те самые сосиски, что предлагают в школе в качестве бесплатного питания,- написала ростовчанка под ником Иринка Иринка.

- Доставили бесплатные завтраки школярам, - пошутил Максим Гоздецкий.

- Лучше бы просто какому-нибудь бомжу отдал,- посетовал Борис Картушин.

- Ммм, что - то новенькое.... Ну хоть радует что сосиски, а не головы детей с 13- й школы,- пошутил еще один подписчик.