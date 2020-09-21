В Ростове осудили студента из Колумбии, зарезавшего парня из Эквадора

Иностранец будет отбывать срок в колонии строгого режима. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Советском районном суде Ростова-на-Дону вынесли приговор 20-летнему студенту из Колумбии, который зарезал парня из Эквадора. Молодого человека обвиняли в совершении преступления по статье «Убийство».

Трагедия произошла 30 ноября прошлого года на улице Зорге. Два иностранных студента начали выяснять отношения возле студенческого общежития. В ходе ссоры парень из Колумбии ударил ножом в грудь студента из Эквадора. Раненого отправили на скорой в больницу. По дороге молодой человек скончался.

Студента из Колумбии задержали почти сразу после происшествия. Спустя почти год иностранца признали виновным.

— Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.

Приговор в законную силу не вступил.

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