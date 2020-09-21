В Ростовской области сохранятся заморозки

Ночью столбик термометра опустится ниже нуля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области 22 сентября снова прогнозируются заморозки. Такой прогноз публикует донское управление МЧС со ссылкой на Ростовский гидрометцентр.

Ночью температура будет достигать +7…+12 градусов, по северу и востоку — +1. Во второй половине ночи и утром на поверхности почвы ожидаются заморозки. Столбик термометра опустится до -2 градусов.

Днем прогнозируется +20…+25 градусов. Прогнозируется северо-восточный ветер. Скорость порывов — до 4 — 9 метров в секунду.