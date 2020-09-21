Ростовчанку Анастасию Костенко раскритиковали за использование фотошопа

Поклонники снова нашли недостатки на фото звезды. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Подписчики уличили ростовчанку Анастасию Костенко в использовании фотошопа. Пользователи сети снова критически отреагировали на фото знаменитости.

Костенко показала поклонникам осенний образ. На фото она предстала в элегантном классическом пальто и ботильонах. Из аксессуаров ростовчанка выбрала маленькую сумочку.

Большинству пришелся по душе женственный «лук» Анастасии. Под постом появились десятки лестных комментариев: «Идеальное пальто», «Все наряды вам к лицу», «Куколка».

Однако не обошлось и без «ложки дегтя». Одна из подписчиц заметила, что Костенко обработала снимок с помощью фоторедактора.

— Зачем так вытягивать фото? Вы и так красивая и стройная, — написала женщина.

Напомним, ростовчанка Анастасия Костенко прославилась, когда вышла замуж за известного футболиста Дмитрия Тарасова. Сейчас пара воспитывает двоих дочерей — Милану и Еву.