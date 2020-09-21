В центре Ростова сгорела квартира в многоэтажке

В Ростове потушили пожар в многоэтажке Фото: "КП" Архив

В донской столице ярким пламенем вспыхнула квартира в одной из многоэтажек.

Инцидент произошел вчера, 20 сентября, около половины четвертого вечера в пятиэтажном доме № 131б в переулке Университетском. Местные жители незамедлительно вызвали к месту происшествия пожарных. К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено десять квадратных метров жилья.

Через 15 минут спасателям удалось локализовать возгорание. А уже к четырем часам вечера огонь был полностью потушен. Причина возгорания остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

- К тушению пожара привлекались 24 человека личного состава и шесть единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Почти полчаса потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем.

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