"Ох, хороша!": Юлия Ефимова показала свои аппетитные "ягодки" на фото

Юлия Ефимова похвасталась аппетитными формами. Фото: аккаунт Юлии Ефимовой в Инстаграм

Ростовская пловчиха Юлия Ефимова порадовала подписчиков очередным соблазнительным снимком на воде.

Девушка предстала перед аудиторией в открытом белом купальнике, который полностью открывал упругие ягодицы спортсменки. Красотка с удовольствием плыла на весельной доске на фоне заката. В комментарии к фотографии Юлия призналась, что такое времяпрепровождение для нее является самым лучшим, а затем поинтересовалась тем, как вечер провели ее подписчики.

Поклонники спортсменки тут же отозвались и эмоционально прокомментировали снимок.

"Совершенство", "Просто лучшая", "Огонь", "Красотка", "Ослепительная", "Ох, хороша!", "Красотка невозможная!", - высказали свое мнение пользователи соцсети.

Многие восхитились не только внешним видом спортсменки, но и великолепным морским закатом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовская пловчиха Юлия Ефимова поделилась морскими фото в купальнике.

Девушка восполнила ущерб, нанесенный карантином.

ВАЖНО!

Самые интересные и свежие новости читайте в нашем телеграм канале. Подписывайтесь!