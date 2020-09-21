Двести квадратов камыша под Ростовом тушили восемь пожарных

В Ростовской области потушили еще один ландшафтный пожар Фото: "КП" Архив

Под Ростовом вспыхнули заросли камыша.

Инцидент произошел сегодня, 21 сентября, около двенадцати часов дня на Западном шоссе. Вдоль дороги по направлению в Азов произошло возгорание зарослей камыша. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено 200 квадратных метров. Огонь начал распространяться в сторону Азова. В течение получаса пожарные пытались ликвидировать возгорание и им это удалось. Но причина пожара до сих пор не установлена, ее будут выяснять специалисты.

- В тушении пожара принимали участие восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Кроме того, спасатели напомнили ростовчанам об осторожности при обращении с огнем, потому что в области объявлен пятый ранг пожароопасности.

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