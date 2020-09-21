Двести квадратов камыша под Ростовом тушили восемь пожарных

В Ростовской области потушили еще один ландшафтный пожар
Фото: "КП" Архив
Под Ростовом вспыхнули заросли камыша.
Инцидент произошел сегодня, 21 сентября, около двенадцати часов дня на Западном шоссе. Вдоль дороги по направлению в Азов произошло возгорание зарослей камыша. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.
К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено 200 квадратных метров. Огонь начал распространяться в сторону Азова. В течение получаса пожарные пытались ликвидировать возгорание и им это удалось. Но причина пожара до сих пор не установлена, ее будут выяснять специалисты.
- В тушении пожара принимали участие восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Кроме того, спасатели напомнили ростовчанам об осторожности при обращении с огнем, потому что в области объявлен пятый ранг пожароопасности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В центре Ростова сгорела квартира в многоэтажке.
Пламя распространилось на 10 квадратных метров.
ВАЖНО!
Самые интересные и свежие новости читайте в нашем телеграм канале. Подписывайтесь!