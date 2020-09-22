Трехэтажный торговый павильон вспыхнул в центре донской столицы

Торговое помещение вспыхнуло в Ростове. Фото: ГУ МЧС

В Ростове-на-Дону загорелось трехэтажное здание.

Инцидент произошел вчера, 21 сентября, около пяти часов вечера в Ленинском районе города, на улице Береговой. Огнем было охвачено торговое помещение в три этажа. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено уже 40 квадратных метров. Чтобы локализовать возгорание пожарным потребовалось больше часа, а полностью огонь был ликвидирован лишь в 18:40.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 36 человек личного состава, 9 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

К счастью, при возгорании никто не пострадал. Но причина пожара пока так и остается неизвестной, ее смогут выяснить только специалисты.

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