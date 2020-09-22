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Общество

В Ростове осудили парня, давшего взятку за освобождение от армии

Молодой человек заплатил 100 тысяч сотруднику военкомата
Михаил СТРИЖЕВ
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Молодой человек заплатил 100 тысяч сотруднику военкомата.

Молодой человек заплатил 100 тысяч сотруднику военкомата.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Советский районный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор парню, давшему взятку сотруднику военкомата. Об этом сообщили в донской прокуратуре.

Призывник заплатил 100 тысяч работнику военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов. При этом у парня действительно имелось заболевание, освобождающее от армии. С помощью взятки он хотел ускорить прохождение медкомиссии. В итоге комиссия признала молодого человека непригодным для службы и освободила о армии.

Подсудимого признали виновным.

— Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, — прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.

Приговор не вступил в законную силу.