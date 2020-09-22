Здоровье школьников: обсуждаем с врачами Ростова самые сложные вопросы детского здоровья

Обсуждаем с врачами Ростова самые сложные вопросы детского здоровья
На радиостанции «Комсомольская правда» 89,8 FM запускается проект «Открытая студия», в рамках которого в прямом эфире мы будем обсуждать важные вопросы в жизни ростовчан с приглашенными экспертами.
23 сентября в 13:03 мы поговорим с медиками на тему: «Здоровье школьников — залог успешного обучения».
Эксперты «Открытой студии»:
Немальцева Татьяна Анатольевна, педиатр, детский гастроэнтеролог, врач высшей категории МЦ «Семья»
Тарасова Эка Тарасовна, детский стоматолог сети стоматологических клиник «Доктор Келлер»
В эфире программы обсудим:
- Как повысить иммунитет в домашних условиях?
- Как оказать первую помощь при первых симптомах?
- Как своевременно выявить проблемы с осанкой и позвоночником?
- Как наладить правильное питание и режим отдыха?
- Как на жизнь ребенка влияют экологические факторы?
- Как снижение иммунитета влияет на здоровье зубов?
- Что делать, чтобы сохранить зубы здоровыми?
- Как поддержать психическое и физическое здоровье ребенка?
Включайте 23 сентября в 13:03 радио «Комсомольская правда», 89.8 FM и слушайте полезную информацию о том, как поддержать здоровье своего ребенка!