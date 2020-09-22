Здоровье школьников: обсуждаем с врачами Ростова самые сложные вопросы детского здоровья

Обсуждаем с врачами Ростова самые сложные вопросы детского здоровья

На радиостанции «Комсомольская правда» 89,8 FM запускается проект «Открытая студия», в рамках которого в прямом эфире мы будем обсуждать важные вопросы в жизни ростовчан с приглашенными экспертами.

23 сентября в 13:03 мы поговорим с медиками на тему: «Здоровье школьников — залог успешного обучения».

Эксперты «Открытой студии»:

Немальцева Татьяна Анатольевна, педиатр, детский гастроэнтеролог, врач высшей категории МЦ «Семья»

Тарасова Эка Тарасовна, детский стоматолог сети стоматологических клиник «Доктор Келлер»

В эфире программы обсудим:

- Как повысить иммунитет в домашних условиях?

- Как оказать первую помощь при первых симптомах?

- Как своевременно выявить проблемы с осанкой и позвоночником?

- Как наладить правильное питание и режим отдыха?

- Как на жизнь ребенка влияют экологические факторы?

- Как снижение иммунитета влияет на здоровье зубов?

- Что делать, чтобы сохранить зубы здоровыми?

- Как поддержать психическое и физическое здоровье ребенка?

Включайте 23 сентября в 13:03 радио «Комсомольская правда», 89.8 FM и слушайте полезную информацию о том, как поддержать здоровье своего ребенка!