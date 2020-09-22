День без автомобиля отмечаем в прямом эфире радио «Комсомольская правда»

22 сентября отмечается День без автомобиля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во всем мире во вторник, 22 сентября, отмечается, так называемый, День без автомобиля. А в Ростове сегодня прошла всероссийская акция «На работу на велосипеде».

Горожан призывали в этот день отказаться от автомобиля и общественного транспорта и выбрать велосипед. Ведь это хорошая возможность добраться до работы без пробок и с пользой для здоровья.

Известно, что в прошлом в этой акции году в ней приняли участие 35 городов России. Готовы ли вы пересесть на велосипед хотя бы на один день? Какова статистика ДТП с участием велосипедистов? В каком возрасте чаще всего идут учиться вождению? И почему пешеход не всегда прав? Собрали для вас интересные факты.

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