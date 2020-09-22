Ростовские таможенники задержали контрабандные туфли на четыре миллиона рублей

Один из магазинов донской столицы торговал нелегальной обувью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Ростовской таможни во время осмотра одного из магазинов обнаружили нелегальную обувь. В частности, на некоторых туфлях отсутствовала маркировка, а на других партиях она не соответствовала действительности.

В результате насчитали 4 444 пары обувь без маркировки и обувь с недостоверными сведениями на средствах идентификации. Общая стоимость товара, как подсчитали специалисты, составида более 1,4 млн рублей. Продукцию арестовали.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в отношении владельца магазина возбуждено дело об административном правонарушении.

Отметим, что в проверке торговой точки также принимали участие и сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора.

Раннее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что в донской столице за махинации с махинации с автомобилем Rolls-Royce осудят сотрудника таможни. Согласно материалам дела, при исполнении служебных полномочий мужчина внес ложные сведения о вывозимом автомобиле Rolls-Royce. В бюджет РФ не были уплачены все положенные таможенные платежи, размер которых составил более 3,5 млн рублей.