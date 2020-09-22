Жители Аксая остались без воды из-за порыва коллектора

Воду дадут уже к вечеру сегодняшнего дня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прямо сейчас в Аксая отключили подачу воды. Это произошло из-за порыва большого коллектора, который обеспечивает весь город. Прямо сейчас коммунальные рабочие устраняют проблему. Об этом сообщили в местной администрации.

Как выяснилось, авария произошла еще этой ночью. Участок коллектора, где случился порыв, был в зоне особого внимания властей. Его планировали заменить в следующем году. Сразу после авария прекратили подачу воды. Завершить ремонт планируют уже сегодня вечером.

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