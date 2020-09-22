Заместителя главы администрации Волгодонска задержали на Дону

Сейчас этим делом занимаются полицейские. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгодонске набирает обороты скандал с участием местного чиновника. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, во вторник, 22 сентября, силовики задержали замглавы администрации по городскому хозяйству.

- Сегодня в администрации прошла выемка документов и обыск. Вислоушкина подозревают в получении взятки, сумма которой превышает пять миллионов рублей, - отметил собеседник издания.

Известно, что чиновник родился 1 января 1960 года. Он был депутатом местной городской думы трех созывов. А на посту зама мэра по городскому хозяйству, в его компетенцию входили вопросы ЖКХ, дорог, благоустройства и экологии.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала о том, что в Новочеркасске задержали двух полицейских по подозрению в получении взятки. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительным данным, сотрудников уголовного розыска задержали при получении 150 тысяч рублей. Эту сумму полицейским планировали заплатить за сокрытие преступления.