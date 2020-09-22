В Ростове строители нашли мину времен Великой Отечественной войны

Саперы вывезли боеприпас в безопасное место. Фото: instagram.com/ugochsrostov61/

В Ростове-на-Дону нашли мину времен Великой Отечественной войны. Взрывное устройство обнаружили на проспекте 40 лет Победы, сообщили в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Подозрительный предмет увидели строители во время работы. Очевидцы обратились за помощью в экстренные службы.

На место прибыла дежурная группа управления ГО и ЧС. Специалисты подтвердили, что находка — артиллерийская мина.

— Боеприпас вывезен саперами в безопасное место, — прокомментировали в управлении.