В Ростове на некоторых улицах запретили проезд большегрузов

Также ограничения действуют на улице Малиновского. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону теперь нельзя будет проехать грузовикам по некоторым улицам города. Ограничения вступают в силу уже завтра, 23 сентября. Об этом сообщили в администрации донской столицы.

Закрытыми для движения фур и другого тяжелого транспорта будут следующие участки: улица Возрождения от Самойловской до Красногвардейской, а также улица Пестеля от Самойловской до Полевой. Все они располагаются в Ленинском районе города недалеко от центра.

Напомним, что сейчас частично перекрыт мост на улице Малиновского. Переправа закрыты для водителей в связи с ремонтными работами. Нельзя будет проехать в период с 16 сентября по 31 октября в ночное время, с 23:00 до 5:00. Запрет действует только по четным дням.

В эти периоды мост будет закрыт как для автомобилей, так и для пешеходов на участке от улицы Факельной до улицы Типографской.

Напомним, сейчас идет масштабная реконструкция моста. Рабочие уже приступили к активной фазе. Уже установлены все опоры для моста-дублера, ведется сборка и сварка металлических пролетных строений, а также сборка и сварка металлоконструкций.