Ростовчанка Мария Лиман продемонстрировала пятую точку у бабушки на даче

Мария Лиман в очередной раз похвасталась фигурой. Фото: Инстаграм Марии Лиман

Сексапильная брюнетка, модель и звезда Playboy выложила в своем «Инстаграм» очередную провокационную фотосессию. На этот раз локацией для съемок, как утверждает сама звезда, стала бабушкина дача.

На снимках Мария престала перед подписчиками в откровенном купальнике, который только подчеркивает пышные формы девушки.

- И снова не могу определиться. Какая фотография Вам больше нравится?- задала вопрос своим поклонникам фотомодель.

Дальше Лиман написала, что фото сделано у бабушки на даче.

- А вы хотели бы себе такую внучку,- кокетничает звезда с фолловерами.

Пост уже собрал почти 20 тысяч лайков и сотни комментариев.

- Я бы хотел бабушку с такой дачей , - написал один из фолловеров.

- Открыл твой Инстагарм. Один голый вид. Больше предложить ничего не можешь, - негодует другой подписчик.

- Такая прелесть и все еще не занята?- Задался вопросом третий фолловер.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что Мария Лиман возмутилась отсутствием маски у официанта.