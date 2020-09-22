В Ростове четвертые сутки ищут пропавшего мужчину

В Ростове разыскивают пропавшего мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В донской столице уже четверо суток не могут найти пропавшего мужчину.

38-летний Роман Дмитриевич Поляков 18 сентября ушел из дома в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам родных, рост мужчины около 170 сантиметров, он среднего телосложения и имеет черные короткие волосы и карие глаза. На момент исчезновения был одет в черную кофту на молнии, черную футболку, черные джинсы, черные ботинки и синюю кепку. При себе у него был черный рюкзак и борсетка.

- Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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Волонтеры и родственники просят помощи в поиске горожанина.

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