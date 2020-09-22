В Новочеркасске годовалый ребенок пострадал в ДТП

В Новочеркасске водитель иномарки сбил женщину с годовалым ребенком. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области случилась авария, в которой пострадал ребенок.

Инцидент произошел вчера, 21 сентября, в городе Новочеркасске около половины седьмого вечера. По предварительным данным, на улице Буденновской в районе дома № 188б 44-летний водитель автомобиля Opel Astra сбил 30-летнюю женщину-пешехода с годовалой девочкой на руках. Стоит отметить, что дончанка переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате сильного удара ребенок получил травмы. Малышку госпитализировали приехавшие к месту происшествия врачи скорой помощи. Пока о состоянии ребенка информации нет, женщина отделалась лишь легкими ушибами и ссадинами.

- УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области обращается к водителям с призывом снижать скорость движения при приближении к пешеходным переходам и быть предельно внимательными за рулем, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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