Ростовчанам посоветовали поторопиться с оформлением выплат на детей

Ростовчанам напомнили об истекающем сроке на подачу документов для получения выплат на детей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донском правительстве жителям области напомнили, что уже скоро истечет срок для подачи заявления для назначения выплат на детей.

Напомним, что в период действия режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса президентом Российской Федерации для семей с детьми были введены меры государственной поддержки единовременную выплату на детей. Крайний срок подачи заявления был назначен на 30 сентября 2020 года.

Этот срок касается следующих выплат:

- ежемесячной на детей до 3 лет - по 5000 рублей за апрель, май и июнь;

- единовременной на детей с 3 до 16 лет — 10 000 рублей в июне;

- единовременной на всех детей до 16 лет — 10 000 рублей в июле (беззаявительное оформление).

- Если вы еще не подали заявление и не получили положенные выплаты, необходимо подать заявление через портал госуслуг, - отметили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Отметим, что выплата с 3 до 16 лет может быть назначена только на детей, которые родились с 11.05.2004 по 30.09.2017 г. Обратиться за выплатой можно не ранее того месяца, в котором ребенку исполнилось 3 года.

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По десять тысяч рублей на ребенка с трех до 16 лет дончане начали получать с 1 июня.

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