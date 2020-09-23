Лучшее лечение - профилактика. Фото: Александр УТКИН

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» с главным внештатным онкологом минздрава Ростовской области Евгением Глумовым поговорим на тему «Онкология не приговор, если выявить болезнь на ранней стадии».

Узнаем, каков процент выявляемости онкологических заболеваний в регионе? Что нужно знать о развитии онкологической помощи и как поставлена профилактическая работа по выявлению подобных заболеваний? А также, какие города в Ростовской области в зоне риска и какую реальную помощь могут оказать донские онкологи?

Присоединяйтесь к прямому эфиру на радио "Комсомольская правда-Ростов" на 89,8 FM сегодня, 23 сентября, в 17:03. Звоните: 333-25-22.

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