В ростовском аэропорту у пассажира из Нигерии изъяли два килограмма креветок

У мужчины не было специальных документов на товар Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ростовском аэропорту Платов пассажиру не разрешили ввезти креветок. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Мужчина прилетел в Ростов из Нигерии. Во время досмотра в его ручной клади нашли два килограмма сушеных креветок. Ветеринарных документов на морепродукты не было.

В результате креветок у пассажира изъяли. В ведомстве решили уничтожить товар.

— Товары, подлежащие ветеринарному контролю, должны сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами, — напомнили в Россельхознадзоре.