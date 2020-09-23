В ростовском аэропорту у пассажира из Нигерии изъяли два килограмма креветок

У мужчины не было специальных документов на товар
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В ростовском аэропорту Платов пассажиру не разрешили ввезти креветок. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Мужчина прилетел в Ростов из Нигерии. Во время досмотра в его ручной клади нашли два килограмма сушеных креветок. Ветеринарных документов на морепродукты не было.
В результате креветок у пассажира изъяли. В ведомстве решили уничтожить товар.
— Товары, подлежащие ветеринарному контролю, должны сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами, — напомнили в Россельхознадзоре.