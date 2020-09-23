В Ростове улица Орбитальная превратилась в реку из-за порыва водовода

Последствия порыва устраняют сотрудники Ростовводоканала и четыре единицы техники. Фото: vk.com/etorostovnadonu.

В Ростове-на-Дону на улице Орбитальной 23 сентября произошел порыв на водоводе. Из-за коммунальной аварии тротуары и дорогу сильно затопило.

— Орбитальная временно преобразовалась из улицы в водоем. Кто планирует посетить — возьмите спасательный круг, на всякий случай, — написал один из очевидцев в соцсетях.

Из-за аварии вода подается с пониженным давлением в домах на переулках Уральском, Днепровском и Сальском. Последствия порыва устраняют сотрудники «Ростовводоканала» и четыре единицы техники.

— Работы продлятся до 08.00 24 сентября, после чего водоснабжение будет восстановлено в обычном режиме, — прокомментировали в организации.