«Увольте визажиста»: ростовчанку Анастасию Костенко раскритиковали за «тяжелый» макияж

Подписчики посчитали, что из-за избытка косметики девушка выглядит намного старше. Фото: instagram.com/p/CFcbWy-AB9i/

Несмотря на критику, Анастасия Костенко продолжает покорять телевизионный олимп. Она провела новый выпуск передачи «Ак Барс Шоу». Первыми кадрами со съемочной площадки девушка поделилась в «Инстаграме».

В новом выпуске Костенко решили сделать еще более запоминающейся. Ее нарядили в яркое малиновое платье с огромными рукавами-фонариками. Подписчики сразу же написали, что платье «выбрано неудачно», а девушка выглядит в нем «как гусеница».

Еще больше эмоций вызвал макияж Костенко. В глаза бросаются и густо накрашенные ресницы, ярко подведенные губы и брови. Подписчики сразу написали, что такой образ старит девушку. Под постом появилось много критических комментариев: «Увольте вашего визажиста», «Переборщили с тоналкой», «Макияж ужасен».

— Тот, кто делал Вам этот макияж, должен был заплатить вам, а не наоборот, — написала одна из подписчиц.

Анастасия Костенко дебютировала в качестве ведущей клубного телевидения в начале сентября. Первый выпуск «Ак Барс Шоу» с ее участием собрал массу негативных комментариев. Новоиспеченную ведущую раскритиковали за незнание игры и даже внешний вид. Другие же, напротив похвалили, девушку за поставленную речь и уверенность в кадре.

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