В донской столице скончался генерал-лейтенант МВД в отставке

В Ростове скончался генерал-лейтенант в отставке. Фото: пресс-служба Росгвардии

В Ростове-на-Дону не стало генерала-лейтенанта в отставке. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Южного округа Росгвардии.

Николай Чупренко ушел из жизни на 83-м году. Стоит отметить, что ветеран посвятил 36 лет военной службе. Он стоял у истоков формирования оперативно-территориального объединения внутренних войск в Северо-Кавказском регионе. Генерал-лейтенант также являлся главой Управления внутренних войск МВД СССР по Северному Кавказу и Закавказью, а потом по Украине и Молдавии.

В 1993 году Николай Иванович вышел в отставку и все оставшееся время проживал в Ростове-на-Дону. В ведомстве отметили, что генерал умер своей смертью.

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