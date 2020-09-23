Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова прокомментировала выступление Президента РФ в Совете Федерации

Сенатор от Ростовской области, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от донского региона Ирина Рукавишникова прокомментировала выступление президента. Фото: Официальный сайт "Единой России"

В среду, 23 сентября, в Совете Федерации Президент Владимир Путин выступил перед сенаторами. Глава государства напомнил о поддержке населения в период пандемии коронавирусной инфекции, и заверил после окончания ограничительных мер она будет продолжена, особенно это касается семей с детьми.

Сенатор от Ростовской области, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от донского региона Ирина Рукавишникова, присутствовавшая на выступлении Президента, так прокомментировала заявления Владимира Владимировича.

- Мы услышали программное выступление. И, фактически, это было представление будущего бюджета, обсуждение которого планируется уже в ближайшее время, - озвучила Ирина Валерьевна. - Большое внимание Владимир Путин уделил бюджетной составляющей. Мы получили конкретную систему координат. И теперь четко понимаем, как действовать, и какие должны быть приняты решения на ближайшую перспективу. Наверное, сложно выделить что-то основное. Но очень последовательно были освещены все стороны жизни: поддержка семей, детей и студенчества. В частности, принято решение о выделении дополнительных бюджетных мест в вузах. И это очень важно на сегодняшний день.

Также Ирина Рукавишникова отметила, что большое внимание Владимир Путин уделил вопросам благоустройства территории, развитию внутреннего туризма и созданию туристических кластеров.