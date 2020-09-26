Впервые в постсоветской истории по Дону начало ходить морское судно

В Ростовской области возобновлены круизные морские перевозки. Фото: пресс-служба областного правительства

В Ростовской области возобновили круизные морские перевозки: впервые в постсоветской истории по Дону начал курсировать четырехпалубный теплоход «Мустай Карим».

14 сентября он вышел из Москвы и после 12-дневного речного круиза прибыл в станицу Старочеркасскую.

- 26 сентября комфортабельный теплоход отправится в новый, теперь уже морской рейс по маршруту Старочеркасская – морской порт Новороссийск – Старочеркасская. На борт поднимутся 240 пассажиров. Бороздя просторы Азовского и Черного морей, «Мустай Карим» зайдет в Ейск, порт Кавказ (Темрюк), Таганрог, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Всего в навигацию-2020 запланировано провести три недельных морских круиза, затем лайнер вернется в Москву.

Это уникальное событие для отечественного судостроения и пассажирского флота России, и особенно важное – для Ростовской области.