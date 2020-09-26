Подросток на скутере получил тяжкие увечья в Ростовской области

От скутера остались "рожки да ножки". Фото: пресс-служба ГИБДД

В субботу, 26 сентября, в девять часов утра в селе Песчанокопском на грунтовой дороге 16-летний водитель скутера протаранил отечественный автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, 16-летний юноша нарушил правила дорожного движения.

Сила удара была такова, что от скутера осталась груда металла. А сам юноша получил серьезные травмы и был госпитализирован. Водитель отечественного автомобиля не пострадал.

В деталях аварии разбираются правоохранители.

- Обращаем внимание родителей на то, что управление мототранспортом подростками, недостаточный контроль со стороны взрослых, а также свободный доступ к ключам от транспортных средств нередко приводят к трагедиям на дорогах, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.