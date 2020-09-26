Две донских колонии и больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

Инфекцию нашли у сотрудников учреждений. Фото: пресс-служба городской администрации

На Дону коронавирус добрался до исправительных колоний. Как рассказали в пресс-службе ГУФСН по Ростовской области, колонии расположены в Ростове и в Новочеркасске. Также опасный вирус обнаружили у сотрудников межобластной туберкулезной больница для осуждённых.

В ведомстве подчеркнули, что ковид нашли только у сотрудников. Среди осужденных инфицированных нет.

В колонии №10, №14 и в больнице пришлось ввести карантин. Теперь все свидания осужденных с родственниками приостановлены. Посылки обвиняемым отправлять можно по почте.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что ковидные больницы на Дону забиты практически до отказа. Они заполнены на 73 процента. Количество заболевших ковидом продолжает расти. Но пока закрывать город на карантин не собираются.