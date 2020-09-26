Вызывающе длинные ноги на фоне турецкого отеля продемонстрировала Виктория Лопырева

Виктория Лопырева на отдыхе предпочитает мини. Фото: Личная страница Виктории Лопыревой в "Инстарам"

Ростовчанка, модель, и «Мисс Россия» Виктория Лопырева сейчас отдыхает в Турции. Виктория активно обновляет свою страницу в «Инстаграм», радуя фолловеров своими красивыми снимками. Накануне, в пятницу вечером, девушка опубликовала фото, на котором продемонстрировала свои длинные ноги.

Вика в соблазнительных шортах села на газон турецкого отеля. А под снимком она написала пост про счастье.

Несколькими днями ранее Виктория опубликовала снимок с пляжа и пообещала поделиться секретами ухода за телом.

Ранее "Комсомольская правда-Ростов" сообщала, что Виктория Лопырева улетела в Турцию на частном самолете.

Также Виктория Лопырева показала в своем профиле Instagram, как провела «тайную» вечеринку в честь своего Дня рождения. 26 июля ей исполнилось 37 лет.

В сопровождении супруга Игоря Булатова блондинка отправилась в путешествие за пределы страны на личном джете. Где именно отдыхала Виктория — неизвестно, поскольку она предпочла отключить геотеги со своим местоположением.