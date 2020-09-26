"Головокружительный кайф": олимпийская чемпионка из Ростова показала, как выглядят "сороконожка" в воде

Влада Чигирева радует не только успехами в спорте, но и подтянутой фигурой. Фото: личная страница Чигиревой в социальной сети

Донская пловчиха Влада Чигирева вновь порадовала фолловеров своего Instagram креативным видео. Ролик был снят на отдыхе в Сочи. На нем девушка занырнула в море, где во время купания демонстрирует стройные ноги.

- А как бы вы назвали этот элемент? У меня пока кроме «сороконожки» ничего не приходит на ум, - подписала спортсменка видео.

Подписчики были в восторге от увиденного, а один из них придумал такое название: "Головокружительный кайф".

Ранее «Комсомольская правда—Ростов» сообщала о том, что Влада Чигирева продемонстрировала свою версию «вечного двигателя». Для этого Олимпийской чемпионке по синхронному плаванью потребовалось совсем немногое: всего лишь привычный бассейн с водой, да любимый надувной матрас голубого цвета (его Влада частенько «светит» в своем инстаграме, поклонники называют его уже практически талисманом девушки? - прим. авт.).