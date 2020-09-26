Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 сентября 2020 года: количество зараженных приближается к 21 тысяче

Врачи сегодня работают на износ Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 сентября, 2020: как рассказали в областном Роспотребнадзоре, за последние сутки число заболевших коронавирусом выросло на 189 человек. И на сегодняшний день общее число заразившихся уже - 21 169.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 503,8. Коэффициент распространения инфекции – 1,04, - рассказали в ведомстве.

В регистре умерших по результатам паталого-анатомического вскрытия - еще девять человек с COVID-19. Это пять женщин (49, 69, 70, 77 и 80 лет) и четверо мужчин (66, 72, 84 и 86 лет), все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, нарушением обмена веществ или ожирением.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 477 человек.

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