Ростовчанам, заболевшим коронавирусом, предложили сдавать детей в приют

Врачи делают все возможное, чтобы помочь пациентам Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В донской столице и в области ситуация с коронавирусом продолжает усугубляться. Число заболевших растет, а ковидные госпитали в Ростове заполнены на 73 процента.

Власти рассказали, что делать с детьми тем родителям, которые заболели ковидом.

- Если такая ситуация возникнет, то ребенка в возрасте от 3 до 18 лет можно временно устроить в социально-реабилитационный центр или приют, - рассказали в оперативном штабе Ростовской области по ситуации с коронавирусом.

Несмотря на непростую ситуацию с ковидом, Ростов-на-Дону не планируют закрывать на карантин из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Юрий Овчинников.

Замглавы признал, что в сентябре в городе произошел рост заболеваемости. Среди причин — возвращение людей из отпусков, начало учебного года, свободное посещение мероприятий. При этом Юрий Овчинников отметил, что пока ситуация находится под контролем.

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