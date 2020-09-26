Под Ростовом борются с крупным пожаром

На месте работают спасатели. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В субботу вечером, 26 сентября, загорелась сухая трава в Азовском районе недалеко от хутора Рогожкино. Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, существует угроза распространения по площади.

- Привлечены силы и средства по повышенному второму рангу. В тушении участвует 60 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 техники, 37 человек. Обстановка уточняется, - сказали в ведомстве.

На данный момент площадь пожара составляет 4500 квадратных метра.

Это уже второй ландшафтный пожар за эти сутки. Утром трава загорелась в Аксайском районе.