Отключение света в Ростове-на-Дону, сентябрь-октябрь 2020: сотни домов останутся без света

Электричество отключат в разных районах города. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Отключение света в Ростове-на-Дону, сентябрь-октябрь 2020: в городе в ближайшее время будут отключать электричество, сообщили в Доэнерго.

Так, первого октября, с девяти утра до 16 вечера, света не будет по следующим адресам: ул. Красноводская 1-9; пер. Уфимский 11-19, 12-22; пер. Автобусный 10-20; пер. Таманский 9-23; ул. Нансена 134-144.

С 30 сентября по 1 октября света не будет по адресам: 1-я улица; 2-я улица; 3-я улица; 4-я улица; 5-я улица; ул. Красноаксайская 2-18; ул. 43-я линия 16-48, 17-29; ул. 41-я линия 26-52, 23-47; ул. 39-я линия 35-77, 80-92; ул. 2-я Пролетарская 16-34, 19-41, 77-115, 56-84; ул. 1-я левая 1-15, 2-22; ул. 2-я левая 1-11, 2-12; пер. Кириловский 1-25, 2-20; пер. Балканский 1-41, 2-40; ул. 47-я линия 2-14, 1-37; ул. 49-я линия 1-35, 2-24; ул. Сарьяна 2-36, 1-29; ул. 27-я линия 11-23, 16-20; ул. 29-я линия 20-70, 23-77; ул. 31-я линия 35-75, 32-76.

Здесь электричество выключат в восемь вечера и включат в восемь утра.

28 сентября свет отключат по адресам: ул. Лянде 1-25, 2-22; ул. 2-я Плановая 1-21, 2-26; ул. Невельская 1-7, 2-12; ул. Полторацкого 77-85, 58-70; ул. 1-я Кизитериновская 1-27, 2-18; ул. Новомосковкая 30-46, 13-31; ул. 2-я Кизитериновская 1-29, 2-24; ул. 3-я Кизитериновская 1-39, 2-30. Света не будет с 9 утра до пяти вечера.