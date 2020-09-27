Борьба шла всю ночь: в Ростовской области справились с природным пожаром

Огонь тушили 18 часов. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

Специалисты справились с серьезным пожаром, который случился в Аксайском районе. Площадь возгорания составила 100 гектаров.

Из-за ветра борьба с огнем осложнялась. Пожар тушили всю ночь.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, горела сухая трава.

Пожар локализовали в 01:01, а в 06:48 его ликвидировали, — говорится в сообщении МЧС.

Жертв и пострадавших нет.

Ранее "Комсомольская правда" сообщала о пожаре, который случился в Азовском районе. Там, недалеко от хутора Рогожкино, также вспыхнула трава.

- Привлечены силы и средства по повышенному второму рангу. В тушении участвует 60 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 техники, 37 человек, - сказали в ведомстве.