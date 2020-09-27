Счет идет на сотни: В Ростовской области от коронавируса уже скончались 486 человек

За минувшие сутки стало известно о гибели девяти человек от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области число погибших от коронавиурса стремительно растет. Только за минувшие сутки стало известно о том, что в регионе скончались девять человек с диагнозом covid-19.

- В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия четыре женщины - их возраст 59, 60, 73 и 88 лет, а также пятеро мужчин в возрасте 60, 72, 75, 77 и 79 лет, сообщается, что все они страдали хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой и других систем, - рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Таким образом, за весь период жертвами страшного вируса в области стали 486 человек. При этом на Дону усилили меры за соблюдением санитарных мер - в городской транспорт не пускают без медицинских масок, так же проходят рейды на рынках, в торговых центрах и ночных клубах. Однако закрывать город на карантин власти пока не собираются.