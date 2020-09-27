В Ростовской области коронавирус за сутки обнаружили в 32 городах и районах

Вирус распространяется стремительно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области новые случаи заболевших коронавирусом обнаружили в трех десятках районах и городах региона. В общей сложности, за сутки стало известно о 188 новых заболевших.

Лидер печального рейтинга - Ростов-на-Дону, здесь за сутки диагноз поставлен 80 заболевшим. Далее по нисходящей - жители городов Шахты, Батайска, Каменска-Шахтинского и Новочеркасска (список городов и районов см. ниже, прим. автр.).

Среди новых заболевших лидируют пациенты в возрасте от 18 до 65 лет, также не мало пациентов - от 66 до 79 лет. А вот детей и пенсионеров от 80 лет - пока меньшинство.

Коэффициент распространения инфекции – чуть выше нормы, он составил 1,04.

Как пояснили в региональном пресс-центре для информирования о ситуации по коронавирусу, лабораториями региона за сутки проведено 6918 тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период проведено уже 667,6 тысячи исследований.

КОНКРЕТНО

Где обнаружили новых заболевших

Новые инфицированные зарегистрированы в 32 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (80), Шахтах (10), Батайске (9), Каменске-Шахтинском (8), Новочеркасске (8), Азовском (6), Белокалитвинском (5) районах, Азове (5), Целинском (5), Багаевском (4) районах, Волгодонске (4), Гукове (4), Кашарском (4) районе, Новошахтинске (3), Таганроге (3), Красносулинском (3), Мясниковском (3), Усть-Донецком (3), Егорлыкском (2), Зерноградском (2), Мартыновском (2), Неклиновском (2), Октябрьском (2), Орловском (2), Родионово-Несветайском (2), Аксайском (1), Веселовском (1), Каменском (1), Матвеево-Курганском (1), Сальском(1), Семикаракорском (1) районах и Звереве (1).