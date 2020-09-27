Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 сентября 2020 года: на аппаратах ИВЛ находятся 77 человек

Десятки человек находятся в тяжелом состоянии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 сентября 2020 года: на аппаратах искусственной вентиляции легких в настоящее время в Ростовской области находятся 77 человек. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Всего же по данным ведомства, в донских больницах и ковидных госпиталях в настоящее время лежат 1 344 пациента. Амбулаторно проходят лечение еще 2 586 человек.

- Под медицинским наблюдением находятся 10 388 человек, - сообщили в региональном пресс-центре для информирования о ситуации по коронавирусу. - Сняты с медицинского наблюдения 78,9 тысячи человек. За весь период им было охвачено 89,3 тысячи человек.

Всего же за весь период распространения опасного вируса в нашей области выздоровели уже 16 897 заболевших, в том числе за последние сутки – 73.

Правда, счет погибших уже идет на сотни. Только за выходные стало известно о 18 погибших мужчинах и женщинах