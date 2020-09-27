Первый гол в матче «Арсенал»-«Ростов»27 сентября 2020: кто открыл счет

ФК "Арсенал" забил первый гол. Фото: пресс-служба ФК "Арсенал"

Первый гол в матче «Арсенал»-«Ростов»27 сентября 2020: игра началась в 14.00. Состязание проходит в Туле.. Спортивные аналитики уверены, что ожидать мы можем одного: остроатакующего футбола со множеством голевых моментов.

Редко матчи данных команд заканчиваются нулевой ничьей, скорее всего, и данный поединок не станет исключением.

И вот первый гол! «Арсенал» забил ФК «Ростову» на 9 минуте игры. Эванс Кангва открывает счет. Всего одной передачей со своей половины поля Костадинов вывел Эванс Кангва на рандеву с Бабуриным, а все из-за невероятно высокой линии обороны "Ростова". В последний момент казалось, что Эванс не сумеет пробить из-за прессинга со стороны двоих соперников, но в итоге все же с линии штрафной нанес удар в правый нижний угол, переиграв Бабурина!

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Футбол, матч Арсенал-Ростов 27 сентября 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 27 сентября 2020.Составы команд, прогнозы букмекеров на игру 9 тура чемпионата России РПЛ.

Девятый тур Российской премьер-лиги продолжат ФК "Арсенал"- ФК "Ростов" . Матч состоится 27 сентября. Мы ведем прямую онлайн трансляцию матча Лиги Европы.

Матч пройдет на домашней арене соперников. Начнется он в 14.00. Отметим, что перед началом матча наша команда занимает 7-ю строчку в таблице с 14-ю очками. Футболисты "Арсенала" - на 12-м месте, набрав восемь очков.

Прогноз на матч 9 тура Российской премьер-лиги «Арсенал»-«Ростов». Игра пройдет 27 сентября на домашней арене соперников

Прогноз на матч 9 тура Российской премьер-лиги «Арсенал»-«Ростов».

Игра пройдет 27 сентября на домашней арене соперников. Матч может посетить ограниченное количество болельщиков, в том числе фанаты гостевой команды, для которых предусмотрена квота в пять процентов от билетной программы.