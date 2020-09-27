В Ростовской области 17-летний парень без прав за рулем «Шевроле» въехал в насыпь

Водитель не справился с управлением и врезался в насыпь. Фото: пресс-служба областного ГИБДД

В воскресенье, 27 сентября, в Зерноградском районе на грунтовой дороге 17-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», на скорости въехал в земляную насыпь. После чего машина опрокинулась. Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, у водителя нет прав.

- В результате ДТП пострадала 14-летняя пассажирка авто. Проводится проверка, - отметили в ведомстве.

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области напоминает родителям несовершеннолетних, что управлять ТС могут только лица, достигшие 18-летнего возраста и имеющие водительское удостоверение соответствующей категории. Управление ТС подростками, недостаточный контроль со стороны родителей, а также свободный доступ к ключам от транспортных средств нередко приводят к трагедиям на дорогах.