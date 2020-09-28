Четыре вагона поезда сошли с рельсов на станции в Ростовской области

В результате происшествия никто не пострадал Фото: Никита ПОЛЬКО

В Ростовской области четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов. Инцидент произошел на станции Сальск 27 сентября около 11:30. Об этом сообщает Северо-Кавказская железная дорога.

Известно, что вагоны были порожними. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы для окружающей среды не возникло. Для устранения последствий на место отправились поезда со станций Сальск и Тихорецкая.

— На движение других поездов данный инцидент не повлиял. Оно осуществляется в штатном режиме, — прокомментировали в СКЖД.