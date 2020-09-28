Колонну военной техники заметили под Ростовом местные жители

Под Ростовом заметили колонну военной техники. Фото: соцсети

Дончан повергла в шок огромной колонна военной техники, проехавшая вблизи Ростова-на-Дону. Ее заметили вчера, 27 сентября.

Многочисленные двигающиеся БТРы житель Ростовской области запечатлел на видео вблизи села Чалтырь. Запись была опубликована в одном из городских пабликов соцсети.

Больше всего и автора, и пользователей, удивило то, что колонна двигалась прямо посреди дороги. Другие же ростовчане задались вопросом, куда все-таки стягивают такие силы и боевую мощь. Кое-сто рискнул предположить, что боевые машины высылают на границу с Украиной. Это, пожалуй, сильнее всего пугает жителей Ростовской области. Другие же дончане поспешили успокоить паникеров тем, что это просто военные учения. Многие выдвинули именно такое предположение при виде колонны бронетранспортеров.

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Ее сопровождал грузовик и полиция со включенными проблесковыми маячками.

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