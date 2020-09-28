Зинаиду Неярохину вновь избрали председателем городской думы Ростова-на-Дону

Зинаида Васильевна Неярохина в очередной раз стала председателем городской думы Ростова-на-Дону.Фото: пресс-служба городской администрации

В понедельник, 28 сентября, на первом заседании Ростовской-на-Дону городской думы седьмого созыва депутаты избрали председателя - главу города Ростова-на-Дону. Ею стала Зинаида Неярохина, которая бессменно руководит думой в течение более чем двух десятилетий (!) с момента ее создания. За нее в результате открытого голосования проголосовали 34 из присутствовавших на заседании депутата.

Вступая в должность главы города, Зинаида Васильевна принесла присягу, в которой поклялась осуществлять свои полномочия на благо и в интересах ростовчан.

Первым поздравил нового председателя городской думы седьмого созыва глава администрации города Алексей Логвиненко, пожелав ей плодотворной работы и крепкого здоровья.

НАША СПРАВКА

Зинаида Неярохина родилась 15 февраля 1951 года в с. Родники Ипатовского района Ставропольского края. В 1972 году она окончила физико-математический факультет Ставропольского государственного педагогического института по специальности учитель математики и более 10 лет работала в учреждениях образования.

С 1987 по 1993 годы работала депутатом Ленинского районного совета народных депутатов. Занимала должности секретаря исполкома, заместителя председателя исполкома, председателя Ленинского районного совета народных депутатов.

С 1993 по 1994 годы - первый заместитель главы администрации Ленинского района.

Депутат Ростовской-на-Дону городской думы первого (1994 - 1997 гг.), второго (1997 - 2001 гг.), третьего (2001 - 2005 гг.), четвертого (2005 - 2010 гг.), пятого (2010 - 2015 гг.), шестого (2015 - 2020 гг.) созывов. 13 сентября 2020 года избрана депутатом Ростовской-на-Дону городской думы седьмого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №12.

С 1994 по 2005 годы руководила работой городской думы, являясь заместителем мэра города по местному самоуправлению.

В 2005 и 2010 годах избрана председателем Ростовской-на-Дону городской думы.

С ноября 2014 года - председатель городской думы - глава города Ростова-на-Дону.

Зинаида Васильева имеет государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999 г.), орден Дружбы (2005 г.), медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2020 г.).

В соответствии с распоряжением губернатора Ростовской области награждена медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью» (2011 г.).

Неоднократно поощрялась благодарственными письмами главы администрации (губернатора) Ростовской области, почетными грамотами губернатора Ростовской области, Законодательного собрания Ростовской области, мэра города Ростова-на-Дону.